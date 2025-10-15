Una donna di origini albanesi è stata deferita all’autorità giudiziaria per il reato di bigamia dopo essersi sposata due volte senza prima aver divorziato. La vicenda è stata scoperta dagli agenti del commissariato della polizia di Stato di Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, dove la donna aveva richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Gli investigatori si sono accorti che la donna si era unita in matrimonio lo scorso marzo con un connazionale residente a Montecatini. Tuttavia, risultava che fosse già sposata dal 2004 a Milano con un cittadino italiano, dal quale non aveva mai ottenuto il divorzio.

Le conseguenze legali e amministrative

Appurata la presenza di due matrimoni contemporanei, la pratica per il rilascio del permesso di soggiorno è stata immediatamente sospesa. Contestualmente, è scattata la denuncia per bigamia, che potrà portare a conseguenze penali per la donna, secondo quanto previsto dalla legge italiana.