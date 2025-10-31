Secondo la ricostruzione dell’accusa, un uomo di 45 anni di Loreto (Ancona) si sarebbe toccato ripetutamente i genitali al mare, davanti a due bambine di 8 e 9 anni, che stavano giocando in un’area giochi di uno stabilimento balneare a Marcelli, vicino a piazza Miramare.

L’episodio contestato risale al 20 giugno 2021, nel pomeriggio. Una mamma, avvicinandosi per recuperare la figlia, avrebbe notato l’uomo appoggiato a un muretto mentre si toccava le parti intime da sopra il costume. A quel punto, la donna ha allontanato le bambine con una scusa e ha subito informato un poliziotto fuori servizio che si trovava nelle vicinanze.

L’intervento della polizia

L’agente, appartenente alla questura di Ancona, è salito dalla spiaggia per verificare quanto riferito e, secondo la testimonianza, avrebbe assistito alla stessa scena. L’uomo è stato identificato grazie al numero di targa della sua auto. Successivamente, il poliziotto e un collega lo hanno seguito fino al parcheggio, dove hanno completato il riconoscimento.

Da lì è partita la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, con conseguente apertura del procedimento penale. L’imputato, difeso dall’avvocato Gianluca Grisolia, ha spiegato di aver saputo dell’indagine solo tredici mesi dopo i fatti.

La difesa dell’imputato

Davanti al giudice Roberto Evangelisti, il 45enne ha rilasciato dichiarazioni spontanee: “Non ho fatto niente, mi sono solo grattato perché ho problemi di sudore e di dermatite”, ha detto. “In quel periodo mi allenavo molto, il sale e il sudore mi creano pruriti nella parte intima e dietro le ginocchia. Mi sono grattato, ma non per dieci minuti come dicono. È stato tutto travisato”. L’uomo ha poi aggiunto: “Se ero così pericoloso, perché nessuno è intervenuto subito? Ho scoperto della denuncia solo dopo più di un anno”.

La prossima udienza è fissata per il 20 febbraio, quando verranno riascoltati i poliziotti che seguirono l’episodio e raccolsero le prime testimonianze.