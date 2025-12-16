Si fingono operai, chiudono il proprietario di casa in bagno e gli rubano soldi e gioielli. È successo a Borgo Fornari, una frazione di Ronco Scrivia nell’entroterra genovese. La vittima, un uomo di 56 anni, era in garage quando è stato avvicinato da due uomini vestiti da operai e con le mascherine. I due malviventi gli hanno detto di consegnare soldi e gioielli. Lo hanno portato in casa e dopo essersi fatti consegnare tutto lo hanno rinchiuso per poi fuggire. L’uomo ha iniziato a urlare per farsi liberare ma quando i vicini lo hanno sentito i ladri erano già scappati. Sul posto stanno intervenendo i carabinieri, ma ormai il “colpo” era andato a buon fine.