L’avrebbero rapita e frustata solo perché si vestiva da maschio. A compiere il gesto i militanti armati nella provincia nord-occidentale del Pakistan, Khyber Pakhtunkhwa, secondo quanto riportato dai residenti locali e da un video circolato sui social media che ha suscitato indignazione. Il tutto sarebbe avvenuto nel distretto meridionale di Bannu, un’area in cui sono presenti i gruppi militanti. Gli abitanti del posto hanno identificato la ragazza come Hamshda, che, a loro dire, era stata vista muoversi in abiti maschili e assumere un aspetto maschile nelle zone di Domel e Township del distretto.

I residenti hanno affermato che uomini armati non identificati hanno rapito la ragazza e l’hanno portata in una località sconosciuta, dove è stata sottoposta a violenze fisiche. Un video della presunta aggressione, ampiamente diffuso online, sembra mostrare la ragazza picchiata con bastoni, schiaffi e calci mentre giaceva a terra. Nel filmato, si sente uno degli uomini armati interrogarla mentre la colpisce con un bastone. “Hai visto ragazze girovagare per il bazar e andare in macchina?” chiede uno degli uomini durante il pestaggio. Alla ragazza viene anche ordinato di scoprirsi il volto e di guardare verso la telecamera che registra il video.

Secondo il filmato, i militanti affermano che la punizione sarebbe continuata finché non avesse promesso di cessare le sue attività. Alla fine si sente la ragazza affermare che non avrebbe ripetuto il comportamento. “Non siamo la polizia infedele che ignora tali attività”, dice uno degli uomini nella registrazione. La ragazza risponde: “Siete mujaheddin”, spingendo un altro militante a replicare che ora capisce chi sono. La ragazza è costretta a dichiarare che non uscirà in quel modo né girerà con i ragazzi in futuro.

Anche il gruppo Tehreek-i-Taliban Pakistan (Ttp), bandito, ha diffuso sui social media un comunicato in seguito all’accaduto. La dichiarazione afferma che il gruppo condurrà un’indagine sull’episodio e che saranno presi provvedimenti se i responsabili saranno ritenuti affiliati all’organizzazione. Le autorità non hanno ancora confermato pubblicamente l’incidente né annunciato alcun arresto.