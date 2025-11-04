Può un’autenticazione riportare un po’ di genuinità nell’universo sessuale degli under 18? Dal prossimo 12 novembre non sarà più possibile accedere ai portali pornografici liberamente o semplicemente confermando con un click di essere maggiorenni, ma solo attraverso l’uso di un’applicazione. Questo ha previsto l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che attraverso una sua delibera lo scorso maggio concedeva sei mesi di tempo ai siti riservati agli adulti di adeguarsi alle nuove norme. Ci sarà una deroga di ulteriori tre mesi di tempo per le aziende coinvolte, ma entro fine gennaio il sistema dovrà essere operativo.

Torniamo alla domanda iniziale. La riposta è: si spera. I giovani oggi hanno la condanna di poter ottenere informazioni sulla sessualità prima dalla realtà virtuale che da quella fisica. Un vantaggio che può trasformarsi in svantaggio invece per i giovanissimi, se poi si dimenticano della vita vera, delle relazioni in carne e ossa, spesso considerate esperienze deludenti, se paragonate a ciò che si trova in rete. Un mare magnum di immagini e video che possono avere l’effetto (paradossalmente) di inibire chi le vede o farlo cadere in comportamenti ossessivi. Accedere a tali contenuti un po’ più in là con l’età certo non nuoce alla salute mentale, anzi.