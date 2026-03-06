Una musicassetta del 1968, contenente le voci dei nonni, è stata ritrovata a Roma appena 24 ore dopo un appello su Facebook. L’oggetto, smarrito per strada, è stato scoperto in via delle Vigne Nuove, all’incrocio con via Villa di Faonte, e appoggiato su un muretto affinché non venisse danneggiato dalle auto parcheggiate. La cassetta arancione a doppia bobina riportava sul lato A l’anno d’incisione e il contenuto: “Voce di nonna Natalina e nonno Brando”. Il post sul gruppo Facebook Montesacro-Talenti ha rapidamente attirato centinaia di commenti e condivisioni, diventando virale. Gli utenti hanno espresso emozione e nostalgia per il prezioso cimelio analogico, sottolineando l’importanza di recuperare il proprietario.

Il proprietario si fa avanti

In meno di 24 ore, il legittimo proprietario, un architetto romano con attività in Svizzera, ha risposto al post con il messaggio: “Deve essere mia. Dove posso recuperarla?”. Grazie alla comunicazione diretta nella bacheca del gruppo, si è organizzato il ritiro della cassetta, permettendo all’architetto di recuperare quei ricordi familiari unici. La rapidità della risposta e la viralità del post hanno trasformato la vicenda in una storia a lieto fine molto apprezzata dalla comunità online.

La carrambata finale

La sorpresa non è finita qui: un’altra utente ha notato che i nomi dei nonni sulla cassetta coincidevano con quelli della sua famiglia, credendo inizialmente che la cassetta fosse loro. Dopo verifiche e lo scambio di foto di famiglia, è emerso un legame inatteso: “Siamo cugini! Che bello che l’abbia recuperata tu”, hanno scritto i protagonisti. La vicenda ha così unito due rami della stessa famiglia, confermando come un piccolo oggetto del passato possa creare connessioni e emozioni profonde.