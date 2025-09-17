Da due giorni non si hanno più notizie di Sofia Napolitano, ventenne residente a Torino insieme alla famiglia. La ragazza è uscita di casa lunedì mattina dicendo di dover raggiungere l’università per assistere all’esame di un’amica, ma non è mai arrivata a destinazione e non ha più fatto ritorno. Da quel momento il suo telefono risulta spento e non è stato possibile contattarla. Sofia ha capelli castani, lunghi e ricci. Al momento della scomparsa indossava pantaloni neri e una felpa beige. Con sé aveva il computer portatile e il cellulare, ma non i documenti personali, particolare che preoccupa ulteriormente la famiglia. I genitori, non vedendola rientrare, si sono rivolti subito alle forze dell’ordine. La denuncia di scomparsa è stata presentata al commissariato di polizia di Mirafiori e le ricerche sono già state avviate. Della vicenda si sta occupando anche la trasmissione televisiva Chi l’ha visto?. La madre della ragazza, Patrizia Pignalosa, ha diffuso un appello tramite i social: “Vi prego, se qualcuno vede Sofia o ha informazioni, contatti immediatamente le forze dell’ordine al numero 112”. All’invito si è unito anche il presidente della Circoscrizione 2 di Torino, Luca Rolandi, che ha chiesto la massima collaborazione dei cittadini.