Un uomo di 49 anni è stato investito e ucciso la scorsa notte a Sordio, nel Lodigiano, da un suv Land Rover. La Procura di Lodi ha aperto un’indagine per omicidio volontario. Secondo quanto emerso finora, poco prima dell’incidente ci sarebbe stata una lite in strada, alla quale avrebbero preso parte almeno tre persone. Il conducente del suv, un 52enne, si trova attualmente in Procura sotto interrogatorio e presenta alcune ferite. I carabinieri del comando provinciale di Lodi stanno ricostruendo la dinamica dei fatti, avvenuti in via Turati, una zona residenziale di villette a schiera dove, secondo le indagini, negli ultimi tempi si erano verificati diversi episodi di tensione, anche per motivi di parcheggio. Sul posto sono stati effettuati rilievi scientifici e sono stati individuati diversi testimoni dell’investimento, le cui dichiarazioni saranno fondamentali per chiarire la vicenda.