La presidente nazionale dell’associazione Penelope, Emanuela Zuccagnoli, lancia un appello ai commercianti dell’Alto Sangro per aiutare le ricerche delle due sorelle scomparse da oltre dieci giorni dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. In un video diffuso dall’associazione ricorda che una delle ragazze è celiaca e potrebbe aver avuto bisogno di acquistare prodotti specifici.

L’appello

“Rivolgiamo un appello particolare ai titolari e ai dipendenti di supermercati, negozi alimentari, farmacie e a tutte le attività commerciali di Civitella Alfedena, Villetta Barrea, Barrea, Castel di Sangro e dei comuni limitrofi. Chiediamo di segnalare se, nei giorni 8 e 9 giugno, immediatamente successivi all’allontanamento delle ragazze, abbiano notato giovani corrispondenti alla loro descrizione oppure l’acquisto di prodotti specifici per persone celiache o senza glutine”, afferma Zuccagnoli. La presidente invita a non trascurare nessun dettaglio che possa risultare utile agli investigatori: “Chiediamo di non sottovalutare alcun ricordo: uno scontrino, una vendita, una conversazione o un semplice particolare potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire gli spostamenti delle ragazze. Invitiamo quindi chiunque abbia informazioni, anche apparentemente insignificanti, a contattare immediatamente il 112 o le forze dell’ordine”. Infine, un messaggio diretto alle due sorelle: “Sarah e Alisya, se ci state ascoltando, fate sapere che state bene. Le vostre famiglie vi aspettano e tante persone stanno lavorando per ritrovarvi”.