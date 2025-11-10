Non era nemmeno l’alba, intorno alle 5 del mattino un signore di 76 anni se l’è vista brutta. Dentro casa, fortuna non ci abbia rimesso la pelle: svegliato dai rumori provenienti da basso, ha sceso le scale finché non gli si è parato di fronte un ladro. Colto sul fatto, l’intruso lo aggredisce con violenza.

A Caino, entroterra della Valtrompia

Il povero anziano cade, sbatte la testa, sanguina copiosamente. Riesce però a conservare la lucidità per chiamare il fratello e i soccorsi. Arrivano polizia e ambulanza: le ferite saranno curate, resteranno la paura e lo choc. E il sollievo di poterli tuttavia raccontare.

È la breve cronaca di un ordinario furto in casa avvenuto lo scorso week-end nel paese di Caino, nell’entroterra della Valtrompia nella provincia bresciana. L’uomo è finito in ospedale in codice giallo (nessun pericolo di vita). Ha ricevuto la visita e la solidarietà del sindaco. I carabinieri di Gardone indagano. Poteva andare peggio.