Una scritta minacciosa, realizzata con vernice rossa, è apparsa nelle ultime ore sui muri esterni della sede della Lega a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il messaggio, “Spara a Giorgia”, è rivolto esplicitamente alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ed è accompagnato da una stella a cinque punte e dalla sigla “BR”. Un riferimento simbolico che richiama in modo inquietante gli anni di piombo e le Brigate Rosse, il gruppo terroristico responsabile di numerosi attentati nella storia italiana. Il gesto ha immediatamente suscitato preoccupazione e condanna, riaccendendo il dibattito sul clima di tensione politica e sull’uso di simboli che evocano violenza e terrorismo.

Le indagini della Digos e la reazione delle istituzioni

Sul luogo dell’episodio sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Varese, che hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e verificando eventuali collegamenti con un caso simile avvenuto circa una settimana fa a Pietrasanta, in Toscana, dove era comparsa una scritta praticamente identica.

L’episodio ha provocato una dura reazione istituzionale: il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito l’atto “inaccettabile e pericoloso”, invitando a condannare con fermezza simili gesti per evitare escalation più gravi. Le indagini proseguono per chiarire movente e responsabilità.