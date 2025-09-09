Un pomeriggio di luglio a Waterloo, nello Stato dell’Illinois, si è trasformato in tragedia. Emma Schultheis, 14 anni, è morta dopo essere stata colpita da un proiettile sparato accidentalmente dal padre, David, 34 anni, mentre quest’ultimo cercava di colpire un uccello entrato in casa. L’incidente è avvenuto il 21 luglio e David è stato arrestato il 2 settembre con l’accusa di uso imprudente di arma da fuoco. Secondo il rapporto dello Sheriff’s Department della contea di Monroe, David avrebbe infilato solo il braccio nella stanza, tenendo la testa all’esterno per evitare eventuali rimbalzi del proiettile, prima di premere il grilletto. Il proiettile ha colpito l’uccello, lo ha attraversato ed è uscito dalla finestra dell’edificio, centrando Emma che si trovava all’esterno. I soccorritori intervenuti sul posto hanno praticato manovre di rianimazione cardiopolmonare (CPR) prima di trasportare la ragazza in ospedale nell’area di St. Louis, dove purtroppo è stata dichiarata deceduta.

David si è consegnato volontariamente e, dopo essere stato processato, è stato rilasciato in attesa delle udienze. Lo Sheriff’s Department ha commentato: “Non ci sono parole che possano rendere l’idea del dolore e della gravità di questo evento. La morte di un minore è devastante in qualsiasi circostanza”, aggiungendo: “Pur riconoscendo che l’incidente avrebbe potuto essere evitato, il nostro compito è accertare i fatti e presentarli con integrità, non speculare”.