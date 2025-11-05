Era il secondo tentativo di furto in pochi mesi quello che ha spinto un uomo di 68 anni, residente nella frazione di Grignano a Rovigo, a reagire armato. La sera del 3 novembre, uno dei malviventi, con il volto coperto, è stato ferito da un colpo di pistola — arma regolarmente detenuta — sparato dal padrone di casa. Il ladro è riuscito a fuggire insieme ai complici ed è ora ricercato.

La Procura di Rovigo ha aperto un fascicolo per “tentata rapina aggravata”, specificando che l’indagine procede contro ignoti, mentre l’uomo non risulta indagato in base alla legge sulla legittima difesa. La polizia ha ascoltato il proprietario e diversi testimoni, oltre a visionare i filmati delle telecamere della zona per risalire alla banda. Sui social è arrivato anche il commento della premier Giorgia Meloni, che ha scritto: “La difesa è sempre legittima”.

La sindaca: “Giusto difendere la proprietà”

L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30, in via Scolo sinistro Valdentro, ai confini tra Grignano, Villamarzana e Costa. I ladri avrebbero scavalcato la recinzione della villetta del 68enne e, una volta sorpresi, sarebbero stati messi in fuga dal proprietario, che ha reagito sparando. L’uomo vive con la moglie e, secondo quanto riferito, aveva già subito un furto in passato.

La sindaca di Rovigo, Valeria Cittadin, ha espresso pieno sostegno al concittadino: “A chi si trova in una situazione del genere non posso che esprimere solidarietà. La proprietà privata è sacra, ed è giusto difenderla da malintenzionati”.

Le reazioni in città

Tra i primi a commentare anche Mattia Milan, ex assessore comunale e residente in zona, che ha espresso timore per la crescente insicurezza: “Da cittadino sono preoccupato. Ormai le nostre case non possono non essere munite di allarme che scatta di mattina, di giorno, di notte, sempre, quando non si è in casa. Anzi, a volte anche quando si è in casa, soprattutto se da soli. Per quanto riguarda l’accaduto, credo che difendere la propria casa, la propria famiglia, il proprio posto sicuro, sia sacrosanto”.

Intanto, la polizia prosegue le ricerche del commando, mentre in città cresce il dibattito sulla sicurezza e sul diritto dei cittadini a difendersi.