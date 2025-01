Bree è un cane femmina di appena sei mesi che è riuscita a sopravvivere ferita in un fosso mangiando rifiuti per almeno un mese. Il cane aveva ricevuto un colpo di pistola all’altezza della colonna vertebrale, colpo che, nelle intenzioni di chi ha sparato, doveva essere mortale. E invece Bree è riuscita miracolosamente a sopravvivere fino a quando è stata salvata.

Bree è stata abbandonata a Purcell, in Oklahoma. Un residente, lo scorso ottobre, aveva segnalato la presenza di un cane bianco ferito sul ciglio della strada. Si sono così attivati i volontari del Purcell Animal Welfare che lo scorso 6 novembre l’hanno soccorsa dopo averla cercata per diverso tempo. Le condizioni dell’animale erano critiche: il proiettile che l’aveva colpita era ancora nella colonna vertebrale. La cagnolina aveva gli occhi infetti e per l’umidità aveva il pelo coperto di muffa. Il cane è stato quindi portato al rifugio con le zampe posteriori ormai paralizzate: qui, i veterinari non si sono arresi e hanno iniziato a curare la giovane cagnolina.

La comunità di Purcell si è subito mobilitata rispondendo a un appello. Molti hanno donato soldi che hanno permesso di curare Bree e di comprarle un carrellino per muoversi. Grazie a queste risorse, Bree ha potuto iniziare terapie innovative come l’idroterapia e il trattamento laser che le hanno permesso di cominciare a muovere le zampe posteriori, reagire agli stimoli e mostrare segni di forza muscolare.

La responsabile del rifugio che la sta curando ha raccontato che Bree “combatte con tutto il cuore e noi combattiamo al suo fianco”. Il suo processo di guarigione sarà ancora lungo, ma ora questa cagnolina di sei mesi potrà cominciare di nuovo a fidarsi degli esseri umani.