Doveva essere un giorno di gioia, ma il matrimonio a Ben Guerdane, cittadina nel sud della Tunisia al confine con la Libia, si è trasformato in tragedia. La vittima è lo sposo, 33 anni, morto durante i festeggiamenti nuziali del 21 agosto. Oltre a lui, sono rimasti feriti un fotografo e un bambino di nove anni, presenti al corteo.

Secondo le prime ricostruzioni, il corteo nuziale stava accompagnando la sposa verso la sua abitazione quando alcune persone hanno esploso colpi con ordigni a gas lacrimogeno o spray simili verso la folla. Alcuni media locali suggeriscono che uno degli invitati potrebbe aver generato l’esplosione, ma al momento non vi sono conferme ufficiali. L’evento ha suscitato grande shock tra parenti, amici e residenti della zona, trasformando una festa di nozze in un dramma irreparabile.

Tra incidente e atto criminale

Non è ancora chiaro se l’esplosione sia stata un tragico incidente o un atto intenzionale. In alcune aree del Maghreb è noto l’uso di armi tradizionali e ordigni durante le celebrazioni, ma non può essere esclusa la possibilità di un atto criminale mirato. L’episodio ha quindi generato dubbi e allarme nella comunità locale, preoccupata per la sicurezza dei festeggiamenti pubblici.

La procura di Medenine ha aperto un’inchiesta per chiarire le dinamiche dell’accaduto, identificare i responsabili e stabilire se vi siano state negligenze o condotte criminali. La tragedia ha profondamente scosso la cittadina di Ben Guerdane e rappresenta un monito sulla sicurezza durante le celebrazioni, soprattutto laddove vengono utilizzati ordigni e armi tradizionali. La comunità attende ora gli esiti delle indagini per fare chiarezza e rendere giustizia alla famiglia della vittima.