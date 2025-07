Nel tardo pomeriggio di lunedì, alle 18:30 ora locale, la tranquillità del cuore di Manhattan è stata infranta da una sparatoria all’interno di un grattacielo al 345 di Park Avenue. Si tratta di un edificio imponente, alto quasi 200 metri, che ospita tra gli altri la National Football League, KPMG e la società immobiliare Rudin Management. Ma soprattutto è noto per ospitare la sede di Blackstone, il più grande hedge fund del mondo.

Il killer, Shane Devon Tamura, 27 anni, residente a Las Vegas, è entrato nell’edificio armato di un fucile d’assalto. Tamura indossava un giubbotto antiproiettile, occhiali scuri, giacca blu e pantaloni neri. Le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso mentre si avvicinava con calma all’ingresso. Nella lobby, ha aperto il fuoco, uccidendo per primo Didarul Islam, 36 anni, ex poliziotto fuori servizio originario del Bangladesh, che lavorava come addetto alla sicurezza. Islam, sposato e in attesa del suo primo figlio, è stato colpito mortalmente.

Tamura ha continuato a sparare, uccidendo altre due persone nella zona dell’ingresso prima di salire al 33º piano, dove ha assassinato un’altra vittima all’interno degli uffici della Rudin Management. Dopo aver compiuto il massacro, si è tolto la vita. Accanto al corpo è stato trovato un fucile d’assalto modificato per aumentare la potenza di fuoco.

Un viaggio inquietante e l’allerta in città

L’intervento della polizia è stato immediato. Gli agenti, con l’ausilio di droni e un elicottero, hanno isolato l’edificio, evacuando i presenti a piccoli gruppi, con le mani alzate. Il sindaco Eric Adams ha subito lanciato un’allerta su X, invitando i cittadini a non uscire e a prendere precauzioni. La commissaria della polizia Jessica Tisch ha poi annunciato sui social: “La scena è stata circoscritta e il tiratore è stato neutralizzato”.

Nel frattempo, le autorità hanno ricostruito i movimenti di Tamura nei giorni precedenti. Il giovane aveva attraversato gli Stati Uniti: avvistato in Colorado il 26 luglio, poi in Nebraska e Iowa il 27, infine in New Jersey il lunedì pomeriggio, prima di entrare a New York. Nella sua auto, rinvenuta nelle vicinanze, sono stati trovati psicofarmaci, armi aggiuntive e caricatori, confermando una pianificazione dettagliata e disturbante. Non è ancora chiaro il movente dietro l’attacco. Tamura soffriva di disturbi mentali, ma possedeva regolarmente un porto d’armi ottenuto in Nevada.