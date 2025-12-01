Quattro persone sono morte in una sparatoria avvenuta a Stockton, una cittadina che si trova in California a nord-est di San Francisco. La portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin, Heather Brent, ha confermato il decesso di quattro persone e ha riferito che tra le vittime ci sarebbero anche tre minori. Undici i feriti trasportati in ospedale.

La sparatoria è avvenuta nella Stockton Banquet Hall, sala banchetti che si trova in Lucile Avenue, durante la festa di compleanno di una bambina di sei anni. Le vittime avevano 8, 9, 14 e 21 anni. Alla festa c’erano tra le 100 e le 150 persone. Finora nessun sospettato è stato identificato o arrestato.

Presenti al compleanno due rapper gansta

Al compleanno erano presenti MBnel e Fly Boy Doughy, due rapper gangsta conosciuti in città. Erano loro l’obbiettivo della sparatoria? Sui social media circola questa voce che però al momento non è stata verificata.

A detta però della portavoce della polizia, l’agguato potrebbe essere stato “mirato”. Lo ha detto la Brent rispondendo ad una domanda se si potesse trattare di una sparatoria tra gang. “Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin”, ha detto ancora la portavoce della polizia.

Secondo il Gun Violence Archive, quest’anno negli Stati Uniti si sono verificate 504 sparatorie in un Paese in cui, come è noto, una fetta consistente della popolazione possiede un’arma da fuoco.