Uno studente di 18 anni di origini egiziane è stato accoltellato all’addome all’uscita dall’istituto De Nicola di Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. L’aggressione è avvenuta intorno alle 12:30, sotto i portici della scuola, proprio davanti all’ingresso principale. Secondo quanto raccontano alcuni studenti, gli aggressori sarebbero arrivati da fuori e avrebbero preso di mira il ragazzo per errore. La vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda, dove non risulta in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri locali, che hanno avviato le indagini. Sembra che ad accoltellare il giovane siano stati tre coetanei, anch’essi egiziani, a seguito di una lite scoppiata il giorno precedente su un autobus. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.