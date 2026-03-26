Spegne male una sigaretta e in casa scoppia un incendio. Nel rogo muore un cane mentre un residente del palazzo (un anziano di 84 anni) finisce al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 al terzo piano di un palazzo popolare di via Achille Grandi a Bresso, nel pomeriggio di mercoledì 25 marzo. L’uomo, che vive in un appartamento al quinto piano, è rimasto intossicato dai fumi.

Come riporta il sito MilanoToday, sembra che il rogo sia stato innescato da una sigaretta che il proprietario dell’appartamento avrebbe fumato sul balcone. L’uomo avrebbe poi riposto il mozzicone in un posacenere e avrebbe svuotato quest’ultimo all’interno della spazzatura. Poi sarebbe uscito di casa e proprio in quel momento sarebbero divampate le fiamme.

Fondamentale l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno evacuato tutti i residenti (una 40ina di persone). Il rogo è stato domato in pochi minuti dalle squadre di Sesto San Giovanni, Benedetto Marcello e Monza con il supporto del nucleo speleo-alpino-fluviale. Sul posto sono intervenute diversi mezzi del 118, i carabinieri e la polizia locale.