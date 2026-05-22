Gli ha staccato un orecchio a morsi dopo una lite scoppiata per una dose di droga. L’episodio è accaduto ieri mattina a Reggio Emilia, dove la polizia ha arrestato e portato in carcere un 26enne marocchino. Gli agenti della squadra Volanti sono stati chiamati ad intervenire nei pressi di un bar in piazzale Marconi, in zona stazione ‘storica’, dove era stato segnalato un uomo ferito. Quest’ultimo, 44enne di origine tunisina, noto per diversi precedenti e con problemi di tossicodipendenza, è stato trovato con una grossa ferita nella zona dell’orecchio sinistro, totalmente staccato.

L’uomo ha raccontato di essere stato aggredito per motivi legati al consumo di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno quindi scandagliato le telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il responsabile che è stato poi rintracciato poco distante dal luogo e bloccato. Ora dovrà rispondere dell’accusa di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, aggravato dai futili motivi.