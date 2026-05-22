Ha lasciato i suoi due bambini in macchina sotto al sole e si è recata in alcuni esercizi commerciali. Un passante ha visto i bimbi, attirato anche dal loro pianto. Quindi ha chiamato gli agenti della polizia locale, che sono subito intervenuti, tranquillizzando i piccoli passeggeri, che nel frattempo erano riusciti ad abbassare i finestrini. L’episodio è accaduto a Roma, non lontano da via del Corso, alcuni giorni fa.

Contestualmente all’intervento su strada, sono partiti gli accertamenti per rintracciare i genitori, fino ad individuare la madre, che si era allontanata dalla vettura, lasciando i bimbo soli. La donna è stata accompagnata negli uffici del I Gruppo, in via della Greca per i controlli. Informati l’autorità giudiziaria e i servizi sociali, per lei è scattata una denunciata per abbandono di minori.