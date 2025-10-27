Se fuori dalle finestre dei centri storici di Napoli e Roma i panni stesi sono capaci (pure) di attirare i flash dei fotografi, uno stendino che sporge da un terrazzino di un condominio di Treviso è finito al centro delle cronache nazionali. A rendere noto quanto accaduto nel Residence Palladio è la condomina colpita da una diffida, ricevuta per aver steso all’esterno le lenzuola della figlia, diversamente abile. Tra le altre lamentele rivoltele ci sarebbe anche il richiamo a non lasciare fuori dalla porta i pacchi dei pannolini che riceve sempre per la figlia.

La diffida

“Sono stata diffidata – lamenta la donna, come si legge su Leggo – perché stendo al sole le lenzuola di mia figlia Elisa, preciso che il terrazzino non si affaccia sulla pubblica via. Premetto che uso questo metodo per evitare di stirare, riesco così a rimettere le lenzuola nel letto nel giro di un paio d’ore. Dicendo poi a mia figlia Elisa: tesoro, hai le lenzuola che ancora profumano di sole. Il quale, tra l’altro, è il miglior disinfettante del mondo”.

Per la condomina “una ripicca”. L’amministratore smentisce

La donna teme che la diffida sia una sorta di ripicca nei suoi confronti da parte degli altri condomini. Una versione però smentita dall’amministratore di condominio, che parlando della condomina interessata ha fatto sapere che i panni stesi non sarebbero solo lenzuola, ma anche altri capi d’abbigliamento: “(…) malgrado i miei richiami bonari, stende la biancheria al di fuori dei parapetti, in violazione al regolamento di condominio, ledendo il decoro dello stabile. Non si tratta solo delle lenzuola della figlia, bensì del bucato, ci sono le foto che documentano il tutto. (…) La prima cosa che ho fatto sono stati i richiami bonari, ma non hanno ottenuto risultato”.