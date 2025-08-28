Sgomento e rabbia a Naro, piccolo centro in provincia di Agrigento, dopo il brutale uccisione di un cane molto conosciuto e accudito dai residenti del quartiere. Merlino, questo il nome dell’animale, stazionava da anni in via Dante ed era diventato una presenza familiare per gli abitanti, che se ne prendevano cura con affetto. La sua vita si è interrotta tragicamente quando un giovane di 27 anni, originario del Mali e senza fissa dimora, lo ha sgozzato in piena strada, davanti agli occhi attoniti di alcuni cittadini.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato dai carabinieri e accompagnato al Centro di permanenza per il rimpatrio di Caltanissetta. Secondo l’attivista per i diritti degli animali Enrico Rizzi, non sarebbe stato il primo episodio di violenza: “La scorsa settimana ha ferito un cane randagio gettandogli l’olio bollente addosso e questa mattina ha sgozzato un altro povero cane”.

Alcuni attivisti e testate locali hanno ipotizzato che il gesto possa essere stato compiuto con l’intenzione di cibarsi dell’animale, ma al momento tale ricostruzione non ha trovato conferma ufficiale. L’episodio, rilanciato sui social, ha purtroppo innescato anche commenti razzisti e strumentalizzazioni politiche in gruppi estremisti online.

La reazione del sindaco e la mobilitazione dei cittadini

Il sindaco di Naro, Milco Dalacchi, ha preso subito posizione, spiegando che il Comune aveva già cercato di fornire assistenza al 27enne, il quale tuttavia avrebbe rifiutato ogni aiuto. “L’amministrazione comunale di Naro intende rassicurare i cittadini in merito ai fatti accaduti. Sin dalle prime segnalazioni abbiamo mantenuto un costante dialogo con le forze dell’ordine e con la questura, attivando anche i servizi sociali per offrire alimenti di prima necessità, aiuto che è stato rifiutato dallo stesso”.

Il primo cittadino ha voluto sottolineare la gravità della vicenda: “Di tutta questa vicenda, purtroppo, a farne le spese è stata una piccola anima innocente: un cane docile che stazionava in via Dante e che è rimasto vittima dell’accaduto”. Dalacchi ha quindi assicurato che l’amministrazione continuerà a monitorare la situazione e che verranno adottate tutte le misure necessarie, “inclusa la procedura di espatrio nei confronti del soggetto in questione”.

Intanto, il rifugio Hope di Agrigento ha espresso dolore e indignazione per la morte di Merlino, condividendo la sua foto e annunciando una denuncia formale alle autorità: “Da anni viveva libero e accudito con amore dal quartiere. Come cittadini e come amanti degli animali non resteremo in silenzio: chiediamo giustizia per Merlino e sicurezza per tutti”.