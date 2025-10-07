Strattonavano, schiaffeggiavano e scuotevano i bimbi ospiti del nido in cui lavoravano. Per questo tre educatrici di una struttura convenzionata con il comune di Potenza, in Basilicata, sono state sospese, dopo essere state riprese dai carabinieri. Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata ai militari relativa a presunti maltrattamenti. Dopo mesi di registrazioni audio-video si è arrivati alla triste conferma di quanto ipotizzato. I bambini vittime dei maltrattamenti sarebbero complessivamente 36, tutti sotto i 3 anni all’epoca dei fatti.

“Frasi denigratorie e violenze fisiche” Nella nota della Procura è sottolineato che “le immagini acquisite hanno consentito di ricostruire l’aggressività delle tre educatrici verso i piccoli discenti”. In particolare, le tre educatrici sono accusate di “frasi denigratorie e violenze fisiche, di entità tale da cagionare sofferenze fisiche e morali, idonee a compromettere il regolare sviluppo psico-fisico dei minori”.