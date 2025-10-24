Suor Anselmina Karimi, molto nota nella provincia di Brescia e da diversi anni residente a Nkabune, in Kenya, dove sorge l’orfanotrofio da lei gestito, è stata trovata morta nella sala da pranzo del convento. Stando alle condizioni del corpo, sul quale sono stati trovati lividi presenti su mani e gambe e sangue che le colava dalla bocca e dalle orecchie, la sua morte non sarebbe avvenuta per cause naturali. Le autorità locali, infatti, hanno già arrestato la principale sospettata di quello che sembra essere a tutti gli effetti un omicidio. Si tratta di suor Caroline Kanjiru, consorella con la quale Anselmina lavorava fianco a fianco ogni giorno. Per lei è stata disposta la custodia cautelare per impedirne la fuga e consentire così ulteriori analisi utili per le indagini in attesa dell’autopsia. Martedì 28 ottobre la sospettata comparirà di fronte a un giudice per rispondere dell’accusa di omicidio.

“Era malata, la stavo portando in ospedale”

Suor Caroline Kanjiru, secondo quanto ricostruito da Cisa News Africa, avrebbe dichiarato che Anselmina era malata già da tempo e che sarebbe morta mentre la stava portando all’ospedale di Nkubu. Cisa News Africa, citando una fonte della polizia, ha riferito: “I primi riscontri indicano una colluttazione prima della morte”. La versione di Kanjiru, infatti, pare non aver convinto nessuno, data l’impossibilità di giustificare le ferite e le contusioni ben visibili sul corpo di Anselmina.

Secondo quanto trapelato, tra le due ci sarebbero state divergenze sulla gestione dell’orfanotrofio e tensioni riguardo al nome di chi avrebbe preso in mano la direzione della “Meru children’s home”, sostenuta dalle donazioni di due associazioni bresciane, ovvero “Via Etica ets” e “Il volo di Pietro”. La notizia della morte di suor Anselmina Karimi, infatti, ha sconvolto anche la città di Brescia: “Da decenni collaboravamo con suor Anselmina: una persona generosa, coraggiosa e molto rigorosa. Gestiva praticamente da sola una cinquantina di bambini, dai neonati ai 18enni, salvandoli da fame e povertà”, ha dichiarato Fabrizio Arici, vicepresidente di Via Etica ets.