A Bibbiano, nel Reggiano, arriva un corso di autodifesa per le donne, gratuito e aperto a tutte. A organizzarlo sono le suore salesiane dell’Istituto ‘Maria Ausiliatrice’. L’iniziativa è stata creata in collaborazione con l’associazione sportiva Uchi Oroshi Judo ed ha ottenuto il patrocinio del Comune. Il mese scelto non è casuale, perché in prossimo 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il corso, guidato da istruttori esperti, propone tecniche di autodifesa insieme a un percorso di consapevolezza corporea, autostima e gestione delle situazioni critiche.

Per le suore “un segno di sensibilità al femminile”

“Abbiamo sempre uno sguardo rivolto al sociale e ai più fragili – spiegano al quotidiano le suore che dirigono l’istituto – per questo abbiamo voluto dare un segno di sensibilità al femminile”. “Desideriamo educare alla fiducia in sé e alla sicurezza anche attraverso il movimento e la relazione – proseguono – che sono forme di prevenzione e di crescita”. La direttrice dell’istituto, suor Paola Della Ciana, è medico e psicoterapeuta con esperienza nella formazione alla salute e nell’educazione socio-affettiva. Fondato nel 1920, l’Istituto Maria Ausiliatrice è una scuola cattolica che oggi conta 42 docenti, 48 dipendenti e 370 studenti suddivisi in 17 classi, dal nido alla secondaria di primo grado, oltre a un percorso professionale e una scuola di musica.