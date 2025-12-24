Le festività natalizie sono ormai imminenti e, tra pranzi in famiglia, cene con amici e ritrovi dell’ultimo momento, può capitare di dover fare acquisti anche nei giorni di festa. Per questo motivo è utile sapere quali supermercati resteranno aperti e quali, invece, abbasseranno le serrande il 25 dicembre e il 26, giorno di Santo Stefano. Le scelte variano da catena a catena e spesso anche in base alla città o alla zona in cui si trova il punto vendita: per questo è sempre consigliabile consultare i siti ufficiali prima di mettersi in viaggio.

Quali supermercati aperti a Natale e Santo Stefano

Per quanto riguarda Carrefour, i negozi resteranno aperti regolarmente la vigilia di Natale, mentre il 25 dicembre la maggior parte dei punti vendita sarà chiusa. Alcuni supermercati riapriranno il 26 dicembre, spesso con orari ridotti, consultabili online. Situazione simile per Conad: chiusura il giorno di Natale e alcune aperture selezionate a Santo Stefano, diverse da regione a regione. Anche Coop prevede negozi aperti fino alle 19 della vigilia e chiusi il 25 dicembre, con possibili eccezioni in aree strategiche come stazioni e zone di passaggio. Il 26 dicembre il servizio sarà attivo, ma con orari che possono variare.

Pam non dovrebbe aprire il giorno di Natale, salvo rare eccezioni con mezza giornata di apertura, mentre per Santo Stefano la situazione resta analoga. MD resterà chiusa sia il 25 che il 26 dicembre, fatta salva qualche apertura straordinaria. I supermercati Iper saranno chiusi il giorno di Natale e nuovamente operativi il 26 dicembre con orario esteso. Lidl seguirà uno schema simile: chiusura il 25 e possibili aperture locali a Santo Stefano.

Infine, Esselunga e Aldi confermano la chiusura totale il 25 dicembre. Esselunga resterà chiusa anche il 26, mentre Aldi potrà prevedere alcune aperture straordinarie il giorno di Santo Stefano, generalmente con orario domenicale. Tutti i dettagli sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali.