A parte l’estrema a gravità delle accuse – violenze sessuali perpretate diciamo così per procura in seguito a sottomissione chimica della vittima tramite droghe – è impressionante la coincidenza assoluta di circostanze e moventi con il caso di Gisèle Pelicot in Francia.

Ex marito incriminato per 56 reati sessuali

Nel Regno Unito un uomo ha drogato e fatto stuprare la moglie da altri uomini per oltre 13 anni. Sono sei gli uomini alla sbarra, accusati di oltre 60 reati sessuali commessi ai danni di una sola donna, ex moglie di uno di loro. Lo ha reso noto la polizia della contea di Wiltshire, situata nel sud-ovest dell’Inghilterra.

Cinque dei sei uomini, di età compresa tra i 31 e i 61 anni, sono accusati di stupro. Philip Young, 49 anni di Swindon ma residente a Enfield, ex marito della vittima, è incriminato per 56 reati sessuali: non solo per violenze sessuali dirette, ma anche per aver drogato la ex moglie per costringerla ad avere rapporti con altri uomini.

Inoltre dovrà rispondere delle accuse di voyerismo e di possesso di materiale pedopornografico. La vittima del caso, spiega la polizia in un comunicato, è la 48enne Joanne Young, ed è citata direttamente su sua espressa richiesta, dopo aver “rinunciato al suo diritto legale all’anonimato”.

Le violenze dal 2010 al 2023

Le violenze a suo danno sono state commesse tra il 2010 e il 2023. Sia l’ex marito, che si trova in carcere preventivo, sia gli altri cinque accusati, rilasciati invece in libertà condizionale, sono attesi domani per un’udienza davanti ai giudici della Corte di Swindon.

Nl caso Gisèle Pelicot, vittima per circa dieci anni di gravi violenze sessuali e sottomissione chimica da parte del marito Dominique e di decine di altri uomini, un anno fa sono state emesse diverse condanne, tra cui una a 20 anni di carcere proprio per Dominique Pelicot.