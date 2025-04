È un turista tedesco di 23 anni il giovane trovato morto la mattina di oggi, mercoledì 30 aprile, sull’argine del Po in località Bombardone nel Comune di Zinasco in provincia di Pavia. I Carabinieri l’hanno identificato, ma per il momento non hanno reso note le generalità del ragazzo. Il cadavere è stato trasferito all’istituto di medicina legale dell’Università di Pavia: non è ancora stata fissata la data dell’autopsia. Subito dopo il ritrovamento del corpo, sono giunti sul posto i Carabinieri del nucleo operativo e il pubblico ministero al quale è stata affidata l’inchiesta.

Al momento rimangono in piedi entrambe le ipotesi investigative: omicidio e suicidio. Il corpo presentava una ferita alla gola. Accanto c’era un coltello. Il giovane tedesco, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato in vacanza in tenda nella zona con degli amici, in aperta campagna: un’area frequentata dagli appassionati di pesca, per la presenza di un laghetto.