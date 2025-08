Una vicenda di violenza familiare si è conclusa con un intervento risolutivo a Gubbio, dove un uomo di 53 anni, di origini albanesi, è stato arrestato dai carabinieri per aver sequestrato l’ex moglie e i loro due figli, di sette e undici anni. La donna, 42enne residente in Albania, si trovava in Italia con i bambini, trattenuti con la forza dall’uomo in una situazione di vera e propria segregazione domestica.

Il caso è emerso grazie a una segnalazione partita dai canali consolari albanesi, i quali avevano ricevuto notizie preoccupanti riguardo a un connazionale che stava trattenendo contro la loro volontà i familiari. L’informazione è stata trasmessa al Servizio di cooperazione internazionale di polizia, che ha immediatamente allertato la compagnia dei carabinieri di Gubbio. In pochi minuti è scattata una massiccia operazione di ricerca: pattuglie sul territorio, controlli incrociati e indagini tecniche per individuare l’uomo e le sue vittime.

Liberazione, testimonianze e accuse

Nel giro di un’ora, i militari hanno intercettato l’uomo mentre guidava un’autovettura con a bordo l’ex moglie e i due figli, tutti in evidente stato di agitazione. La donna e uno dei bambini hanno subito chiesto aiuto. I carabinieri hanno scoperto che l’uomo aveva sottratto loro i passaporti e il cellulare, rendendo impossibile qualsiasi tentativo di fuga o comunicazione.

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’intera dinamica: l’ex marito avrebbe attirato la donna in Italia con un pretesto, facendola arrivare in aereo il 30 luglio. Una volta qui, avrebbe usato minacce, violenza fisica e il possesso di un coltello per costringerla a restare, trattenendola insieme ai bambini in condizioni coercitive. I tre sono stati messi al sicuro in una struttura protetta, mentre il 53enne è stato trasferito nel carcere di Perugia su disposizione della Procura. Le accuse a suo carico sono pesanti: sequestro di persona, violenza domestica, minacce e possesso abusivo di arma.