A Piombino Dese, in provincia di Padova, un uomo di 53 anni, cittadino romeno, è stato arrestato in flagranza mentre tentava di rimuovere il braccialetto elettronico che lo teneva sotto controllo. L’obiettivo dell’uomo era avvicinarsi all’ex compagna, nonostante il divieto imposto dal Tribunale.

L’allarme è stato immediatamente segnalato alla Centrale Operativa del 112, che ha attivato una pattuglia di carabinieri impegnata nel controllo del territorio. Al loro arrivo presso l’abitazione indicata, l’uomo ha provato a sviare le forze dell’ordine, sostenendo che si trattasse di uno scherzo di un amico che avrebbe tentato di tagliare il dispositivo. Tuttavia, dopo un breve confronto, l’uomo ha ammesso il tentativo di manomissione, confermando di aver cercato di strappare il braccialetto elettronico per eludere i controlli e avvicinarsi alla persona offesa.

Arresto e condanna

I carabinieri hanno quindi proceduto all’arresto del 53enne, che è stato portato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cittadella. Durante l’udienza di convalida, il Gip ha confermato l’arresto e ha emesso la sentenza di condanna, infliggendo all’imputato una pena di un anno di reclusione.