A Rocca di Mezzo, sull’Altopiano delle Rocche in Abruzzo, il Natale arriva in piena estate. A Terranera, minuscola frazione a 1.270 metri d’altitudine, la Pro loco ha trasformato Ferragosto in una festa fuori stagione: albero illuminato, luminarie accese, panettone e vin brulé serviti nella piazzetta del borgo. Nonostante il calendario dicesse metà agosto, le condizioni meteo – pioggia fitta, nebbia e temperature serali vicine allo zero – hanno reso perfetto lo scenario per una cena di Natale fuori tempo. L’iniziativa, che richiama turisti e abitanti, ha radunato oltre duecento persone, quadruplicando la popolazione del paese. Tra canti natalizi, addobbi e camini accesi, il borgo si è riempito di un’atmosfera surreale, capace di unire residenti e visitatori in un rito collettivo che cambia tema di anno in anno.

“Un modo per salutare l’estate con leggerezza – racconta all’ANSA Giuseppe D’Amuri, un insegnante in vacanza con la famiglia – e chissà cosa inventeranno il prossimo anno”. Perché la cena per celebrare la fine dell’estate cambia volto a ogni edizione. “Nel 2023 – ricorda Lea Della Cagna, anche lei insegnante, la cui famiglia è originaria della zona – il protagonista è stato il mondo Disney, mentre l’anno scorso il filo conduttore era la cultura pop degli anni Duemila”.