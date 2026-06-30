Cinque persone appartenenti alla stessa famiglia italiana, originaria di Licusati, frazione di Camerota nel Salernitano, sono morte nel terremoto in Venezuela.

A La Guaira, la zona più colpita dal sisma

Si tratta della famiglia di Gennaro Garofalo, che da anni viveva a La Guaira, la zona più colpita dal sisma. Le cinque vittime non farebbero parte degli 11 italiani deceduti già confermati.

Ci hanno provato fino all’ultimo. Anche dopo che quella nuova scossa, di magnitudo 4.7, aveva fatto oscillare pericolosamente quel che restava del palazzo.

Alla fine, dopo quasi venti ore di lavoro ininterrotto, i vigili del fuoco italiani hanno dovuto rinunciare alle operazioni di soccorso nell’edificio di Macuto in cui era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con due dei suoi tre figli.

Un epilogo “doloroso” ma purtroppo necessario, sia per garantire le condizioni di sicurezza dei soccorritori sia perché da qualche ora non venivano più ricevuti segnali di vita da parte della mamma che aveva resistito per giorni sotto le macerie.

Tragico bilancio: 1.719 morti

Intanto il bilancio delle vittime è salito a 1.719 morti, secondo quanto reso noto dal presidente dell’Assemblea Nazionale, Jorge Rodríguez.

A Caracas è stato recuperato il corpo del salernitano Enzo Cuomo e individuati quelli della moglie e della figlia. E il ministro Antonio Tajani annuncia l’invio a breve di altri aiuti per la popolazione. “Stiamo facendo di tutto – ha detto – per aiutare questo popolo massacrato”.