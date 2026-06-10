Momenti di forte tensione nei giorni scorsi sull’autostrada A26, che collega Liguria e Piemonte. Un conducente alla guida di un autoarticolato ha percorso circa dieci chilometri contromano nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Vercelli Est, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

L’allarme è scattato intorno alle 22, quando numerose segnalazioni hanno raggiunto la Polizia Stradale di Novara. Durante la sua corsa, il mezzo pesante avrebbe urtato più volte il guard-rail, come dimostrano i danni riscontrati sia sul camion sia sulle barriere di protezione lungo la carreggiata.

L’intervento della polizia e le sanzioni

Per evitare conseguenze ancora più gravi, le pattuglie intervenute hanno attivato la procedura denominata “safety-car”, rallentando e bloccando il traffico nel corretto senso di marcia. L’autoarticolato è stato infine intercettato nei pressi di Biandrate, in provincia di Novara, vicino all’intersezione con l’autostrada A4 Torino-Milano, e messo in sicurezza fuori dalla carreggiata.

Durante i controlli successivi, il conducente è risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 2,18 grammi per litro, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per questo motivo è stato denunciato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti sono scattate anche la revoca della patente di guida, il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi e una sanzione per la grave violazione commessa percorrendo l’autostrada contromano.