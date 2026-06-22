Dramma a Torino, dove una donna di 40 anni e la figlia tredicenne sono state trovate senza vita all’interno della loro abitazione. La tragedia si è consumata in un appartamento del capoluogo piemontese ed è stata scoperta dalla figlia maggiore della donna, una ragazza di 19 anni, che ha immediatamente lanciato l’allarme dopo aver rinvenuto i corpi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno tentato a lungo di rianimare la giovane Isabella Cojocariu. Nonostante gli sforzi dei medici, per la tredicenne non c’è stato nulla da fare. La sorella maggiore, profondamente scossa dall’accaduto, è stata accompagnata all’ospedale Maria Vittoria per ricevere assistenza.

L’ipotesi degli investigatori e le indagini in corso

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La madre, Mihaela Belecciu, avrebbe infatti ucciso la figlia prima di togliersi la vita utilizzando un laccio o una corda.

La quarantenne viveva da sola con le due figlie dopo la separazione dal marito avvenuta tempo fa. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire ogni aspetto della vicenda. Le indagini proseguono per accertare le circostanze che hanno portato a questa drammatica tragedia familiare che ha profondamente colpito la comunità torinese.