Secondo quanto riferito da fonti sanitarie, è deceduto all’ospedale Umberto I di Roma Octay Stroici, l’operaio rimasto intrappolato per circa undici ore sotto le macerie dopo il crollo di una parte della Torre dei Conti, nei pressi dei Fori Imperiali. L’uomo, di 66 anni, era stato estratto in condizioni critiche e trasportato d’urgenza al pronto soccorso, dove è giunto alle 23.05 in arresto cardiocircolatorio. Il personale sanitario ha proseguito per circa un’ora le manovre di rianimazione cardiopolmonare già iniziate dai soccorritori sul luogo dell’incidente. Nonostante gli sforzi dei medici, non è stato possibile ripristinare l’attività cardiaca spontanea e il decesso è stato dichiarato alle 00.20. A seguito della tragedia, la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di omicidio colposo e disastro colposo. L’area del crollo è stata immediatamente posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti. Gli inquirenti disporranno l’autopsia sul corpo della vittima e affideranno una consulenza tecnica volta a chiarire le cause del cedimento strutturale, ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza del cantiere e alle condizioni dell’edificio storico.