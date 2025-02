Torturati e uccisi nella villa in Francia: rapina andata male, vittime due inglesi in trasferta. La polizia ha rivelato nuovi inquietanti dettagli sulla morte di una coppia britannica avvenuta nella loro casa in Francia, lasciando intendere che i due potrebbero essere stati torturati prima di essere uccisi.

I corpi di Andrew e Dawn Searle, entrambi sulla sessantina, sono stati trovati nella loro casa a Les Pesquiès, a sud di Villefranche-de-Rouergue, giovedì pomeriggio. La proprietà e il terreno circostante sono stati trasformati in una vasta scena del crimine dalla polizia locale, che ora sta indagando su cosa sia successo alla coppia, mentre inquietanti teorie vengono diffuse in pubblico.

Gli investigatori che si occupano del caso si sono chiesti se la coppia fosse stata vittima di un “furto finito male” dopo essere stata inseguita da criminali britannici. Ora sono state rivelate le inquietanti circostanze in cui è stato trovato il corpo del signor Searle, mentre proseguono le indagini sull’enigmatico crimine.

Torturati i coniugi, lui impiccato

La polizia francese ha rivelato che Andrew Searle è stato trovato impiccato all’interno della casa con un bavaglio in bocca. Nelle vicinanze non c’erano né una pistola né un coltello, il che suggerisce che potrebbe aver subito una morte orribile a causa della tortura.

La moglie Dawn è stata trovata lì vicino, nuda e con una ferita alla testa. Il suo corpo giaceva vicino alla porta d’ingresso, proprio di fronte alla casa, circondato da gioielli sparsi tutt’intorno. I macabri dettagli lasciano supporre che la donna stesse tentando di scappare quando è stata uccisa da uno o più intrusi non identificati.

I macabri dettagli sono stati rivelati da una fonte investigativa che ha parlato con la rivista francese La Dépêche. La fonte ha detto: “Il corpo della moglie è stato scoperto per la prima volta, completamente nudo, davanti alla porta di casa. Intorno alla sventurata donna sono stati trovati gioielli sparsi, segno di un grande disordine. In casa, il corpo del marito è stato trovato appeso con un bavaglio infilato in bocca”.

Non si vedono ferite

Un medico legale al servizio delle autorità giudiziarie di Montpellier ha effettuato un primo esame dei corpi, ma non sembra aver trovato ferite da arma da fuoco o da coltello. Sebbene siano in corso le autopsie e non ci sia ancora una causa confermata del decesso, fonti investigative hanno precedentemente affermato che le indagini si stanno concentrando su un possibile furto con scasso finito male.

La fonte ha detto: “È stata avviata un’indagine penale. La coppia era molto in forma e molto popolare a livello locale, ma c’è una teoria secondo cui erano perseguitati da criminali del Regno Unito. Questa è attualmente la linea di indagine prioritaria, perché Searle un tempo era coinvolto nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo”.