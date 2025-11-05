“Non rispondiamo alla violenza con altra violenza”, ha dichiarato la madre del 15enne che ha denunciato di essere stato sequestrato e seviziato da alcuni coetanei la notte di Halloween a Moncalieri, in provincia di Torino. Intanto, la Procura dei Minori ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale, individuando inoltre due ragazzi di 14 e 15 anni e una ragazza di 16, che erano in compagnia del 15enne durante quella serata. “Ci sarà giustizia, io continuo a sperare nella legge e confido nelle indagini dei carabinieri. A tutti i ragazzi chiedo di fermarsi, di smetterla con gli insulti sui social e con le spedizioni punitive. In questo momento non devono commettere cavolate. Agli aggressori penserà la legge, dobbiamo cercare giustizia e non vendetta”, ha dichiarato la madre del 15enne durante un’intervista al Corriere della Sera.

“Mio figlio rovinato per tutta la vita”

Alla domanda sulle condizioni del figlio, la donna ha risposto: “Non sta molto bene. Cerchiamo di andare avanti ma sappiamo che è stato rovinato a vita. I problemi fisici passeranno, ma ci sono conseguenze che a livello psicologico resteranno per sempre. Per aiutarlo gli diciamo che deve andare avanti. Non deve sentirsi diverso né una persona abusata. Ma non è facile”. Durante l’intervista, la madre del ragazzo ha aggiunto: “Mio figlio ha subito percosse, violenza fisica e mentale ma anche sessuale. Gli è stato puntato un cacciavite al collo, gli hanno spento una sigaretta sulla caviglia e ha subìto tante altre cose orribili. Lui sembra un duro perché gli piace mostrarsi in questo modo, ma ha gli occhi spenti ed è ancora sotto choc. Vorrebbe rivedere i compagni e tornare a scuola, giovedì proveremo a fare un tentativo”.

Alla domanda sul perché suo figlio si sia fidato dei suoi aguzzini, la madre ha risposto: “Per lui sono tutti amici. Pensa che ogni persona sia il ‘migliore amico’ e non capisce il confine tra la bontà e il male. Non ha la malizia per farlo, è un bonaccione. In questo caso conosceva quelle persone e si è fidato, come fa sempre. A me ha raccontato che lo hanno filmato anche mentre subiva abusi sessuali. Si è vergognato e non lo ha raccontato subito, me l’ha riferito in un secondo momento. Lo ha fatto perché probabilmente ne aveva parlato con alcuni amici e a quel punto ha deciso di dirlo anche a me. Dai genitori degli aggressori, invece, mi aspettavo almeno un messaggio, ma non ho mai ricevuto nulla”.