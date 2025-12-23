La regione dell’Hampshire, in Inghilterra, è intrinsecamente legata a un immaginario fatto di antiche leggende, folklore e racconti di stregoneria. Tuttavia, la serenità della New Forest è stata recentemente scossa da eventi che superano la fantasia dei racconti popolari. Non si trattava di spettri o creature mitologiche, ma di una realtà cruda e violenta: il ritrovamento seriale di carcasse di animali selvatici e da allevamento abbandonate in luoghi altamente simbolici.

Per mesi, la comunità locale ha convissuto con il macabro spettacolo di agnelli e cervi privi di vita lasciati con precisione chirurgica davanti ai sagrati delle chiese o nei pressi dei villaggi, scatenando un clima di profonda inquietudine tra i residenti e le autorità.

L’indagine e la cattura di Benjamin Lewis

Di fronte alla sistematicità di questi atti, la polizia dell’Hampshire ha avviato un’operazione complessa, caratterizzata da pattugliamenti serrati e appostamenti strategici nelle zone colpite. Il mistero ha iniziato a diradarsi quando gli investigatori hanno individuato Benjamin Lewis, un uomo di 47 anni residente a Totton. Le prove raccolte hanno condotto l’uomo davanti alla Crown Court di Southampton lo scorso 15 dicembre.

Lewis ha infine ammesso le proprie responsabilità per cinque capi d’imputazione, che includono furto di bestiame e molestie intenzionali aggravate dall’odio religioso. Secondo la ricostruzione dell’accusa, le azioni dell’uomo non erano casuali, ma mosse da una profonda ostilità verso la comunità cristiana locale, mescolata a un’inquietante ossessione per l’occulto e la letteratura horror.

Una comunità ferita e incredula

Le testimonianze degli abitanti e degli allevatori delineano un quadro di sofferenza e timore. Myra Noyce e Sarah Harrison, due delle vittime dei furti, hanno descritto lo shock nel ritrovare i propri animali uccisi in contesti sacrileghi; in un episodio particolarmente brutale, un agnello è stato rinvenuto appeso a un palo davanti alla chiesa di San Pietro a Bramshaw.

“È una cosa terribile, ci ha lasciato tutti a disagio”, hanno dichiarato i residenti, sottolineando come la natura pacifica della loro terra sia stata violata da una mente contorta.