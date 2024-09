Tragedia a Caselle in Pittari, trova gli anziani genitori morti in casa. Erano deceduti da giorni

Erano in stato di decomposizione i cadaveri degli anziani coniugi ritrovati dal figlio a Caselle in Pittari, in provincia di Salerno.

Le prime notizie

Secondo le prime ricostruzioni, la donna 85enne è stata ritrovata priva di vita nel pollaio dell’abitazione di campagna, mentre il corpo dell’uomo 80enne era in un altro locale esterno alla casa. I due coniugi, secondo una prima ipotesi, potrebbero essere morti a distanza di poco tempo l’uno dall’altro.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Lagonegro, sono state avviate dai carabinieri della stazione di Sanza. Le salme sono a disposizione della magistratura in attesa dell’autopsia.

Si tratterebbe di morte naturale, poiché non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza sui due cadaveri.

Da quanto si è capito, il figlio, che vive nel nord Italia, era rientrato a casa perché da qualche tempo non riusciva più a mettersi in contatto con loro.

n casa non sono stati riscontrati segni di effrazione, ma per avere certezze sulle cause del decesso dei due anziani sarà necessaria l’autopsia.