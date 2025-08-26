Un neonato di quattro mesi è morto questa sera a Settimo San Pietro, alle porte di Cagliari. Le cause del decesso non sono ancora state chiarite, ma dalle prime verifiche sembra trattarsi di un incidente domestico. I carabinieri escludono qualsiasi ipotesi di dolo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo sarebbe caduto nello spazio tra il letto e il comodino. In quel momento la madre si trovava nella stanza accanto e, rientrando, si è accorta dell’accaduto. Subito ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione. Successivamente il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari, ma è arrivato già privo di vita. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Quartu, che hanno avviato gli accertamenti. “La situazione è delicata”, hanno spiegato i militari, sottolineando che gli approfondimenti sono ancora in corso.