Tragedia all’alba tra le calli di Venezia, dove un ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere caduto in acqua insieme ad altri due amici nel sestiere di San Polo. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

Secondo una prima ricostruzione, i tre giovani sarebbero finiti in un rio per cause ancora in fase di accertamento. Due di loro sono stati soccorsi e messi in salvo grazie all’intervento di un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo non è più riemerso.

Immediato il dispiegamento dei soccorsi: sul luogo dell’incidente sono arrivate due autopompe lagunari della sede dei vigili del fuoco di Venezia Dorsoduro, affiancate dai sommozzatori del nucleo regionale, impegnati nelle ricerche fin dalle prime fasi.

Dopo oltre un’ora di operazioni, intorno alle 7.15, i sommozzatori sono riusciti a individuare e recuperare il corpo del giovane, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza a Campo San Polo.

Presenti anche i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’accaduto, e il personale sanitario del Suem 118, intervenuto per prestare assistenza.