A una settimana dal tentato assassinio di Donald Trump, durante il gala dei media a Washington, la paura torna nella capitale americana. Un uomo ha sparato dei colpi non lontano dalla Casa Bianca, in una zona affollata di turisti, prima di essere colpito dal Secret Service che pattuglia in massa tutta l’area che circonda la residenza presidenziale. Ferito un giovane che non è in pericolo di vita. È accaduto nella sera di ieri, lunedì 4 maggio, ed è subito scattato il lockdown, anche perché proprio mentre si svolgeva l’incidente il tycoon si trovava nella East Room con un gruppo di imprenditori.

Il Secret Service ha spiegato che l’uomo è stato colpito nei pressi del Washington Monument, la 15th Street e Independence Avenue, a poco più di un chilometro dal South Lawn, quello dal quale decolla l’elicottero presidenziale e che neanche una settimana fa ha ospitato re Carlo e la regina Camilla. L’uomo è stato ferito ed è ora ricoverato in ospedale.

Le misure di emergenza sono comunque scattate anche per l’altro lato della Casa Bianca, il North Lawn, dove si trovano i giornalisti. Tutti i media presenti sono stati fatti rientrare di corsa nella sala stampa. Sul web circolano dei video in cui si vedono i reporter che corrono in preda al panico su indicazione degli agenti.

“Qualcosa sta accadendo al clima politico di questo Paese. Due episodi, due settimane, una città. Che cosa sta succedendo?”, si chiedono molti giornalisti sui social. Al momento non si sa nulla sul movente, se l’obiettivo fosse ancora un volta Trump, né sull’identità o le condizioni dell’uomo colpito.