Un motociclista 42 anni, Marco Zampilli, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre percorreva in moto la statale 275, nel tratto compreso tra Nociglia e Surano, nel Basso Salento. L’uomo, a bordo di una Bmw enduro, stava viaggiando da solo ed era impegnato in un tour in solitaria della Puglia. La tragedia si è consumata durante un violento temporale che ha investito la zona nel pomeriggio. Il fulmine lo ha centrato in pieno, sbalzandolo dalla moto e folgorandolo. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni soccorso si è rivelato inutile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

L’incidente è avvenuto non lontano da una lapide che ricorda un’altra morte avvenuta anni fa, sempre a causa di un fulmine. Restano intanto gravi le condizioni del quindicenne folgorato in Abruzzo, vicino al lago di Campotosto, trasferito in eliambulanza al Bambino Gesù di Roma.