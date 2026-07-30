Tragedia in Spagna, incendio in un appartamento: morti due fratelli di 10 e 15 anni
Due ragazzi di 10 e 15 anni hanno perso la vita all’alba di oggi in un incendio divampato all’interno di un appartamento a Benalmádena, sulla Costa del Sol, a una decina di chilometri da Malaga, nella regione spagnola dell’Andalusia.
Le prime notizie
Nel rogo è rimasta gravemente ferita la madre dei due minori, trasportata d’urgenza in ospedale. Ferito anche uno dei vigili del fuoco intervenuti nelle operazioni di soccorso, mentre altri pompieri hanno riportato un’intossicazione a causa del fumo.
Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, l’allarme è scattato intorno alle 5:40, quando il numero unico 112 ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano un incendio in un edificio residenziale.
Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento situato in una palazzina di quattro piani nel quartiere di Arroyo de la Miel, uno dei principali centri urbani del comune di Benalmádena. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.