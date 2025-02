Tragica morte per una bambina di 11 anni: uccisa a coltellate e abbandonato in un bosco in Francia.

Tragica morte per una bambina di 11 anni: è stata uccisa a coltellate o colpi d’ascia, il suo cadavere abbandonato in un bosco. Era uscita da poco da scuola per tornare a casa, dove non è mai arrivata.

Louise Lasalle si chiamava la vittima e abitava a Essone nel nord della Francia,

Il comunicato del procuratore della Repubblica che guida le indagini per omicidio è da brividi: ha riferito così i risultati dell’autopsia. La vittima, ha scritto, presentava “numerose ferite provocate da un oggetto tagliente in zone vitali. Allo stato attuale, non ci sono prove che suggeriscano che sia stata commessa violenza sessuale. Una fonte vicina al caso ha dichiarato a Le Figaro che “sono in corso importanti lavori di videosorveglianza per identificare l’individuo che potrebbe averla seguita mentre usciva da scuola”.

Caccia all’assassino della bambina

La polizia ha dichiarato di aver arrestato un uomo di 23 anni, che è stato visto in un filmato di videosorveglianza, così come la sua compagna di 20 anni. Dopo una notte in caserma i due sono stati rilasciati e prosciolti da ogni sospetto.

Louise Lasalle è stata vista l’ultima volta verso le 13:50 ora locale di venerdì quando ha lasciato la scuola media André-Maurois a Épinay-sur-Orge. Ma dopo che non è tornata a casa, i suoi genitori hanno avvisato la polizia mentre sua sorella ha pubblicato sui social media che Louise era scomparsa.

La sorella piange

La sorella ha scritto: “La mia sorellina Louise Lassalle è scomparsa alle 14:00 nei pressi del college Andre Maurois a Epinay. Ha percorso il sentiero Bas Follet. Aveva uno zaino viola con una farfalla sopra e un cappotto blu navy. Aveva anche una grande benda bianca sul mento”.

Ma il corpo di Louise è stato trovato nei boschi non lontano dalla sua scuola sabato mattina presto. Da allora la polizia ha avviato una ricerca nei boschi del Parc des Templiers a meno di un chilometro di distanza dalla scuola, quando hanno scoperto il suo corpo.

Le riprese delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato la ragazza mentre si dirigeva verso il parco prima di scomparire. Gli agenti hanno avviato una ricerca che ha coinvolto cani poliziotto specializzati, droni e un elicottero nel tentativo di trovarla.

Il pubblico ministero Grégoire Dulin ha confermato che “è stata aperta un’indagine sull’omicidio di una minorenne” e che è stata presa in carico dalla divisione criminalità organizzata e specializzata di Versailles, ha riferito MailOnline.