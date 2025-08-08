A Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia, una donna di 42 anni è morta la scorsa notte dopo essere stata investita da un’auto pirata. L’incidente è avvenuto intorno all’1.30. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava camminando sul bordo della carreggiata quando un veicolo l’ha urtata violentemente, facendola cadere in un fossato. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso e si è allontanato senza lasciare tracce. A notare il corpo e dare l’allarme è stata un’automobilista di passaggio. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Salò, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima era madre di quattro figli e moglie di un agente della Polizia Locale di Vallio Terme. Una perdita che ha scosso profondamente familiari e amici, oltre all’intera comunità. Le forze dell’ordine stanno svolgendo indagini serrate per risalire al responsabile. Oltre alle testimonianze, sarà fondamentale l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e l’eventuale utilizzo di lettori automatici di targhe, nella speranza di individuare al più presto il veicolo e il suo conducente.