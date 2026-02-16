La caduta di una valanga la causa del deragliamento di un treno, verificatosi questa mattina nel tratto ferroviario tra Goppenstein e Briga, nel Cantone svizzero del Vallese, in cui sono rimaste ferite alcune persone. A bordo del treno deragliato in Svizzera, un regionale, viaggiavano circa 80 passeggeri. Il convoglio era Era partito da Spiez vicino Berna. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l’interruzione della linea Frutigen – Brig si protrarrà almeno fino a domani.