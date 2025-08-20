La circolazione ferroviaria è sospesa sulla linea del Brennero, tra Mezzocorona e Trento, a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi. Secondo le prime ricostruzioni fornite da Rete Ferroviaria Italiana, alcuni carri merci si sarebbero staccati dal convoglio durante una manovra nella zona di Roncafort, alla periferia nord di Trento. I vagoni hanno proseguito la corsa fino a urtare un treno regionale fermo al semaforo, provocando la fuoriuscita dai binari di una carrozza. Nell’impatto due persone hanno riportato lievi contusioni, ma non si registrano feriti gravi tra passeggeri e personale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile, la Polizia ferroviaria e la Scientifica, che stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica. I viaggiatori del regionale coinvolto sono stati fatti proseguire il tragitto a bordo di autobus sostitutivi. Intanto i tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità della linea, mentre è stato attivato un piano di emergenza con bus e un potenziamento dell’assistenza ai passeggeri. In attesa del ripristino, i treni Alta Velocità e regionali lungo la tratta del Brennero possono subire ritardi, deviazioni e cancellazioni.