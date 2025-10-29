Questa mattina a Oderzo, in provincia di Treviso, un autobus Atvo con a bordo una cinquantina di studenti si è scontrato con un suv. L’impatto è avvenuto in via Maggiore, subito dopo una grande curva. Per cause che dovranno essere accertate dai carabinieri, l’automobile avrebbe invaso la corsia opposta. L’autista Atvo a questo punto ha tentato di evitare l’impatto, che però è stato inevitabile e i due mezzi hanno terminato la corsa fuori strada, nei due lati opposti. Il bus è finito di fianco nel fossato di destra: il conducente, dopo essersi accertato delle condizioni degli studenti, ha aperto la botola del “tetto” del bus, permettendo ai ragazzi di uscire.

Conducente morto, 5 studenti feriti

La corsa della società Atvo, destinata prevalentemente agli studenti, è quella che parte da San Donà di Piave (Venezia) alle 6:30, passa per i comuni di Torre di Mosto e San Stino di Livenza, nel veneziano, per raggiungere il comune di Oderzo, nella zona delle scuole. Il conducente del suv è deceduto all’istante a causa del violento impatto. Tra gli studenti, invece, si registrano cinque ragazzi rimasti feriti e portati in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso, così come l’autista del bus.

L’incidente è avvenuto alle ore 7:45. All’arrivo sul posto, la squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Motta di Livenza (Treviso), supportata da una squadra della sede di Treviso, ha provveduto a portare soccorso alle persone coinvolte mettendo in sicurezza i mezzi coinvolti nell’incidente.